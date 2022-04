Mulher passa mal e provoca acidente no centro de Arapongas

Da Redação

O Samu de Arapongas atendeu, na noite de sábado (19) uma mulher que se envolveu em acidente no centro da cidade. Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, na rua Tucanos, quase esquina com a rua Harpia.

Ao passar mal, a condutora ter perdido o controle do veículo e bateu em dois carros que estavam estacionados na rua. O Samu foi acionado por populares e prestou atendimento à motorista, que ficou com ferimentos leves. A mulher foi encaminhada ao hospital.