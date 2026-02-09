Mulher morre em grave acidente na BR-369 entre Apucarana e Arapongas
Já outra mulher ficou gravemente ferida após colisão entre caminhonete e motocicleta na noite desta segunda (09)
Uma mulher morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na rodovia BR-369, entre Apucarana (PR) e Arapongas, na noite desta segunda-feira (09). A fatalidade aconteceu no sentido Apucarana - Arapongas. A motocicleta que as duas vítimas viajavam, uma Yamaha YBR, foi atingida na traseira por uma caminhonete Fiat Toro, que seguia no mesmo sentido.
Equipes da CCR PRVias e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fizeram o socorro às vítimas. A mulher que ficou ferida foi encaminhada ao Honpar 1 em Arapongas. Já a vítima fatal morreu no local, antes da chegada do socorro. As autoridades apuram se ela era a condutora ou a passageira da motocicleta.
No Fiat Toro viajava o motorista junto de seu filho, um menino de três anos de idade. Eles não sofreram ferimentos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. O corpo da vítima fatal foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A Polícia Científica e a Polícia Civil também foram acionadas.
Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.