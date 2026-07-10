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Mulher morre e filho fica ferido em acidente com dois caminhões na PR-444 em Arapongas

Tragédia ocorreu na noite de quinta-feira; motoristas dos veículos de carga saíram ilesos e teste do bafômetro deu negativo

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 07:11:23 Editado em 10.07.2026, 07:11:16
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Mulher morre e filho fica ferido em acidente com dois caminhões na PR-444 em Arapongas
Autor Carro ficou completamente destruído na PR-444 - Foto: PRE

Uma mulher de 42 anos morreu e o filho dela, um adolescente de 13 anos, ficou ferido em um grave acidente de trânsito na noite de quinta-feira (9), na PR-444, em Arapongas. A colisão envolveu o carro em que a família ocupava e dois caminhões.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 21h25. A vítima fatal conduzia um veículo da marca BYD no sentido de Arapongas a Mandaguari quando bateu na traseira de um caminhão que seguia na mesma direção. Logo após esse primeiro impacto, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com um segundo caminhão.


Mulher morre e filho fica ferido em acidente com dois caminhões na PR-444 em Arapongas
AutorFoto: PRE

A motorista do carro não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. O filho dela, que estava no banco do passageiro, foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado com ferimentos para o Hospital Honpar I, em Arapongas. O corpo da mulher foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

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Os condutores dos dois caminhões envolvidos, de 32 e 37 anos, não sofreram ferimentos. Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro pelas equipes policiais, e os resultados apontaram que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica.

A polícia científica e peritos estiveram no trecho para apurar as circunstâncias exatas da batida. O tempo estava bom e a pista operava em condições normais no momento da tragédia. Após os trabalhos de perícia, todos os veículos, que estavam com a documentação em dia, foram liberados no próprio local.

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acidente com caminhões acidente de transito ARAPONGAS feridos Policia Rodoviária vitima fatal
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