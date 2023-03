Mulher morre dentro de supermercado na área central de Arapongas

Da Redação

O fato ocorreu na tarde deste sábado

Uma fatalidade foi registrada na tarde deste sábado (11), em Arapongas, norte do Paraná. Uma mulher, que até o momento não teve a identidade divulgada, morreu no interior de um supermercado situado na região central da Cidade dos Pássaros.

De acordo com as informações do repórter Marcelo Oliveira, a clienta realizava compras no estabelecimento, quando passou mal. Ela foi vítima de um infarto.

Testemunhas acionaram rapidamente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a mulher. Mas, assim que os socorristas chegaram ao local, nada pôde ser feito, com exceção de constatarem o óbito da vítima.

O corpo foi encaminhado para o Pronto Atendimento 24 Horas e, na sequência, deve ser liberado aos familiares para a realização do velório e sepultamento.

