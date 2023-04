Mulher morre atropelada na PR-444 em Arapongas

Da Redação

Uma mulher de 62 anos morreu após ser atropelada por um veículo na PR-444 em Arapongas, na altura do KM 06, na noite deste domingo (02), próximo ao pontilhão da PR-218 em direção a Sabáudia.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima estava em uma van que parou no acostamento após um dos pneus estourar. Quando a mulher atravessou a rodovia foi atingida por um veículo.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas por populares que estavam no local do atropelamento, mas com a chegada das equipes, os socorristas constataram o óbito.



Ainda não há informações sobre a identidade da mulher atropelada. Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.

