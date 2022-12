Mulher morre após cair do sétimo andar de edifício em Arapongas

Da Redação

Uma mulher de 56 anos morreu após cair do sétimo andar de um edifício, localizado na rua Perdizes esquina com a rua Drongo, área central de Arapongas. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Samu, quando a equipe chegou no local a mulher já estava sem vida, sendo possível somente constatar o óbito. A Polícia Civil está apurando o caso, mas ainda não se sabe o que motivou a queda da mulher.

De acordo com relatos de vizinhos, a mulher era casada e tinha um filho.

O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e recolheu o corpo da mulher.

