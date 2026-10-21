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AVENIDA MARACANÃ

Mulher morre após batida entre carro e moto em Arapongas

Vítima conduzia uma Honda Biz e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local

Escrito por Da Redação
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Mulher morre após batida entre carro e moto em Arapongas
Autor Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (21) - Foto: André Garcia/ Arapongas FM

Uma mulher morreu após a Honda Biz que conduzia ser atingida por um Volkswagen Santana na tarde desta quarta-feira (21), na Avenida Maracanã, no prolongamento da BR-369, em Arapongas. O motorista do carro sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para avaliação médica.

-LEIA MAIS: Mulher denuncia ameaças de morte do parceiro em Arapongas

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Segundo relatos de testemunhas, o Santana teria invadido a pista contrária antes da colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para apurar as circunstâncias da batida.

A motociclista, que ainda não teve a identidade confirmada, morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.


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Mulher morre após batida entre carro e moto em Arapongas
AutorMulher morta pilotava uma Honda Biz - Foto: André Garcia/ Arapongas FM


Os socorristas também auxiliaram na retirada do condutor do Santana. Conforme o soldado Bassi, o automóvel estava do lado oposto da linha férrea quando a equipe chegou. O motorista havia se deslocado por conta própria para o banco do passageiro, onde foi encontrado consciente.

“Apesar da cinemática forte, de uma colisão bem violenta que teve, o condutor estava com apenas algum sinal de TCE ( traumatismo cranioencefálico) leve e uma contusão em membro inferior direito, na perna direita, mas sem risco à vida”, informou o bombeiro.

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O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da motociclista.


Mulher morre após batida entre carro e moto em Arapongas
AutorFoto: André Garcia/ Arapongas FM
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