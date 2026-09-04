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VIOLÊNCIA

Mulher leva soco, reage com garrafada e homem é preso em Arapongas

Confusão começou em um bar no San Rafael; testemunhas acionaram a polícia ao verem a vítima sendo arrastada no meio da rua

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher leva soco, reage com garrafada e homem é preso em Arapongas
Autor Homem foi encaminhado à delegacia de Arapongas - Foto: TNOnline

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (4), em Arapongas, no norte do Paraná. Ele agrediu a companheira com um soco no rosto e tentou arrastá-la à força para casa, mas a vítima reagiu e o atingiu com uma garrafa para conseguir se defender.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Arapongas

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O caso aconteceu na Rua Andorinha Grande, no Jardim San Rafael. A Polícia Militar foi chamada por moradores que presenciaram as agressões acontecendo em via pública. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram o agressor ainda segurando a mulher pelo braço.

De acordo com o relato da vítima, o casal estava em um bar quando começou a discutir. Durante a briga, o homem deu um soco que deixou o olho direito da mulher com um hematoma. Em seguida, ele passou a puxá-la à força pela rua. Para tentar se soltar e cessar as agressões, ela usou uma garrafa para golpeá-lo no rosto, causando um corte na testa do agressor.

Devido aos ferimentos de ambos, o casal foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravaggio para avaliação médica. Após receberem os curativos necessários, o homem foi detido e encaminhado à delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de lesão corporal.

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