Mulher leva facada no pescoço em tentativa de feminicídio em Arapongas

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio durante a madrugada deste sábado em Arapongas, no norte do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). De acordo com informações dos PMs, a vítima foi agredida com uma facada no pescoço pelo ex-companheiro, após uma discussão. O caso aconteceu no jardim San Rafael.

Os policiais foram até a residência após receberem denúncias de que estaria havendo uma briga entre casal. Ao chegar no imóvel, haviam várias marcas de sangue pelo chão, mas a casa estava trancada e sem ninguém no local, segundos os agentes. Eles então arrombaram a porta e entraram no local, mas nenhuma pessoa foi localizada.

Segundo os PMs, eles fizeram contato com uma vizinha e a mesma confirmou que a mulher foi agredida pelo ex-companheiro e saiu gritando pela rua pedindo socorro. Logo após a conversa, a vítima teria chegado no local e estava com sangramento no pescoço.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) a mulher afirmou que após a agressão, ela foi até a casa de conhecidos para pedir ajuda. A vítima foi encaminhada à UPA, por conta de não ser possível esperar a chegada do Samu, segundo os policiais. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da mulher não foi revelado.

