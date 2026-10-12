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VIOLÊNCIA

Mulher invade casa, agride ex-companheira e é presa em Arapongas

Agressora tentou tomar o celular da vítima para impedir pedido de socorro durante o ataque no bairro Bandeirantes.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher invade casa, agride ex-companheira e é presa em Arapongas
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Uma mulher foi presa em flagrante após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la fisicamente, em Arapongas (PR). O caso de violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar após a vítima conseguir pedir ajuda.

-LEIA MAIS: Seriema ferida é resgatada pela Guarda Municipal em Arapongas

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De acordo com o registro policial, a vítima relatou que a ex-parceira entrou em sua residência de forma repentina e violenta. Além de cometer as agressões físicas, a mulher também fez ameaças e ofendeu a moradora com diversos xingamentos.

Durante o ataque, a agressora tentou tomar o telefone celular da vítima. O objetivo, segundo os relatos, era deixá-la incomunicável e impedi-la de acionar a polícia ou pedir socorro para conhecidos.

A equipe policial chegou ao local e conteve a situação, dando voz de prisão à invasora. As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha. A Polícia Civil agora assume as providências legais em relação ao ocorrido.

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agressão física' ARAPONGAS invasão de residência lei maria da penha POLICIA MILITAR violência domestica
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