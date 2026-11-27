Suspeita levou um acidificante, um sérum e uma máscara capilar sem pagar na tarde desta quinta-feira (26); PM fez buscas, mas ninguém foi encontrado

Uma farmácia localizada na Avenida Arapongas, na região central da cidade, foi alvo de furto na tarde desta quinta-feira (26). Uma mulher levou diversos produtos cosméticos do estabelecimento sem efetuar o pagamento e fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM).

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A equipe policial foi acionada por volta das 16h para atender a ocorrência. No local, a gerente da loja relatou que o crime havia acontecido cerca de uma hora antes. Entre os itens subtraídos pela suspeita estão um acidificante, um sérum e uma máscara capilar.

De acordo com as características repassadas aos policiais, a autora vestia camiseta branca, calça jeans e calçados brancos. A PM realizou patrulhamento pelas imediações na tentativa de encontrar a mulher, mas nenhuma suspeita foi localizada. O caso foi registrado como furto simples.