Mulher furta casas, é detida pela população e acaba presa em Arapongas

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, após invadir residências para cometer furtos. A suspeita foi detida pela população enquanto cometia mais um crime na noite deste domingo (20), no bairro Jardim Primavera.

As autoridades foram acionadas por volta das 19h30, quando um casal percebeu que a residência deles havia sido invadida. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas teriam saído do banho e constatado que o portão estava aberto e dois aparelhos celulares haviam sido furtados.

A equipe policial realizou patrulhamento pelo bairro e, nesse momento, foi abordada por alguns populares que teriam detido a criminosa. A mulher teria furtado mais uma pessoa, que também ajudou a contê-la.

Com a suspeita, foram encontrados quatro celulares. Ao ser questionada, ela afirmou que teria entrado nas residências e que nenhuma delas estariam trancadas. Dessa forma, ela cometeu os crimes.

Ainda conforme o B.O., a mulher também seria suspeita de ter invadido uma outra casa, no dia anterior, e fugido antes da chegada da PM. A descrição física dada pelas vítimas encaixa com as características da autora dos furtos deste domingo (20). Ela foi levada para a 22ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

