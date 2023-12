Mulher foge e pede ajuda em igreja após ser ameaçada por companheiro

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (1º) em Arapongas, no norte do Paraná, depois que a esposa dele fugiu e pediu ajuda na secretaria da Igreja Matriz, localizada na área central da cidade. De acordo com a vítima, ela estava sendo ameaçada e perseguida pelo companheiro. A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal (GM) por volta das 14 horas.

De acordo com as agentes de segurança, eles realizavam um patrulhamento quando foram acionados para comparecer na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde uma mulher teria chegado correndo e afirmado que um homem estava atrás dela para agredi-la. No local, os GMs confirmaram que o suspeito estava em frente à secretaria aos gritos.

A mulher relatou aos guardas municipais que está em um relacionamento com o homem há cerca de um ano e, durante esse período, ele vem cometendo violência emocional, além de fazer diversas ameaças contra ela e forçar a convivência. A vítima disse ainda que o companheiro é usuário de drogas e, nesta sexta, ao se desentenderem, ele correu atrás dela com a intenção de agredi-la. Ela teria fugido e pedido socorro na secretaria paroquial.

Foi dada voz de prisão ao homem e, juntamente com a vítima, foram encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis. Segundo o boletim de ocorrência, não foi necessário o uso de algemas.

