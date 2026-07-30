Mulher foge de tentativa de abuso em ciclovia em Arapongas

O suspeito se escondeu atrás de uma árvore e abordou a vítima, que conseguiu se afastar; a polícia busca homem com tatuagem no rosto

Uma mulher viveu momentos de pânico na noite desta quarta-feira (29) ao conseguir fugir de uma tentativa de estupro na ciclovia nas proximidades da rodoviária, no Jardim Bandeirantes, em Arapongas. O crime aconteceu por volta das 19h20, quando um homem tentou abordá-la de forma ostensiva na Rua Papa Capim.

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De acordo com o registro policial, a vítima caminhava pela ciclovia quando percebeu a presença de um homem escondido atrás de uma árvore. Logo em seguida, o suspeito saiu do esconderijo e caminhou em direção a ela com as partes íntimas à mostra. Assustada, a mulher reagiu rapidamente, conseguiu se distanciar do agressor e impediu a abordagem.

Após a ação frustrada, o homem fugiu de bicicleta pela própria ciclovia, seguindo em direção ao Centro. A Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até a casa da vítima para coletar informações.

A vítima relatou aos policiais os detalhes do agressor para ajudar na identificação: homem de pele morena clara, com cerca de 1,80 m de altura, tatuagem no formato de lágrimas abaixo do olho esquerdo, moletom preto com capuz, boné e calça jeans escura. O suspeito fugiu em uma bicicleta preta.

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A equipe policial fez buscas e rondas por todo o trajeto indicado e nos bairros vizinhos, mas o suspeito não foi localizado até o momento. A mulher recebeu orientações sobre os passos legais a serem seguidos, e o caso foi registrado para que a Polícia Civil siga com as investigações.