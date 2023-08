Mulher fica nervosa e acaba presa pela GM de Arapongas; entenda o caso

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (15) em Arapongas, no Norte do Paraná, após ficar nervosa ao ver agentes da Guarda Municipal (GM) em patrulhamento. O caso foi registrado no Jardim Morumbi.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 10h54, uma equipe da GM fazia um patrulhamento pelo bairro quando de deparou com a mulher em frente a uma residência. Ela demonstrou nervosismo e acabou sendo abordada.

Durante a consulta de dados, foi constatado que havia contra a suspeita um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação ao tráfico de drogas. A informação foi confirmada com a Central de Operações.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida para a Cadeia Pública de Rolândia, também no Norte do Estado, para as medidas necessárias.

