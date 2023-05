Mulher fica ferida após tombamento de carreta na PR-444 em Arapongas

Da Redação

Carreta tombou às margens da rodovia

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (9), na PR-444, em Arapongas. A vítima dirigia uma carreta que saiu da pista na altura do quilômetro quatro, próximo ao Posto Malaquias, onde atingiu o guard rail e, na sequência, um poste de energia elétrica. Após o impacto, o veículo tombou às margens da pista. O acidente foi registrado por volta das 13h20.

A motorista, que a princípio estava sozinha no veículo, ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Levantamento da reportagem junto às matérias divulgadas pelo TNonline aponta que neste ano foram registrados pelo menos sete acidentes com quatro mortes na rodovia. O caso mais recente ocorreu em 30 de abril com a morte do psicólogo Fernando Hideki Koga, de 41 anos, morador de Londrina.

RELEMBRE O ACIDENTE

O grave acidente foi registrado no quilômetro 11 da PR-444, em Arapongas, também deixou outras duas pessoas com ferimentos graves. A colisão envolveu quatro veículos. Conforme a PRE, Fernando dirigia um Honda Fit que seguia de Arapongas para Mandaguari, quando teria perdido o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra um Fiat Argo. Depois, o mesmo veículo colidiu contra uma Toro. Um caminhão acoplado com um semi-reboque também se envolveu no acidente, atingindo a traseira do Argo e Toro.

Com informações do repórter Marcelo Oliveira.

