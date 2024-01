Mulher fica ferida após botijão de gás explodir em Arapongas

Uma funcionária de uma lanchonete de Arapongas, no norte do Paraná, ficou ferida após um botijão de gás explodir durante um incêndio ocorrido no estabelecimento, na noite desta segunda-feira (01). O caso foi registrado por volta da meia-noite na Rua Falcão, no centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento na vítima ainda no local. Ela teve queimaduras e foi encaminhada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Outro incêndio

Minutos antes, um outro incêndio foi registrado na cidade. Uma residência localizada na Rua Arataiaçu, na área central de Arapongas, foi destruída por um incêndio. Por volta das 23h19, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e, com o trabalho dos militares e duas viaturas, conseguiu conter as chamas.

