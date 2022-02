Mulher fica ferida após bater carro em guard rail na PR-444

Da Redação

Batida foi na altura do KM 02, em Arapongas

Uma motorista de 45 anos, foi socorrida com ferimentos leves pelo SAMU e encaminhada para a Santa Casa de Arapongas na noite de terça-feira (8), após acidente de trânsito na PR-444. O acidente foi por volta das 23h40

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, a mulher dirigia GM/Meriva, com placas Arapongas, quando no KM 02+700mts, saiu da pista e chocou-se com o guard rail localizado no lado direito, base seu sentido de tráfego. .

O veículo foi recolhido ao pátio do PRv Rolândia, conduzido por guincho particular, por não estar licenciado, sendo lavrado Auto de Infração de Trânsito (AIT).