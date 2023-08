Mulher fica ferida após aquecedor explodir dentro de casa em Arapongas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou se deslocar no início da tarde deste domingo (6), para atender uma mulher que teve queimaduras pelo corpo após um aquecedor explodir dentro de casa em Arapongas, no norte do Praná. O acidente aconteceu por volta das 18h00.

De acordo com informações dos socorristas do Samu, o aparelho estava com um vazamento de gás e a moradora da casa não percebeu a falha no equipamento. Por conta disso, quando foi ligar o aquecedor, a explosão aconteceu.

O acidente acabou fazendo com que a mulher tivesse queimaduras na face, no tórax e nas vias aéreas, todas a princípio, sendo queimaduras de primeiro grau, como afirmou a equipe do Samu. A mulher foi encaminhada pelos socorristas ao Hospital Norte Paranaense (Honpar).

