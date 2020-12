Mulher fica ferida após acidente entre carro e moto - TNOnline

Continua após publicidade

Um acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira (1º) em Arapongas. A colisão envolveu uma moto e um carro e aconteceu na Avenida Arapongas esquina com a Rua Corruíra, no centro do município.

Equipes do Samu e da Polícia Militar (PM) foram chamados. No local foi constatado que o veículo Fiat Toro, era conduzido por uma idosa, que acabou atingindo a motociclista.

A condutora da moto sofreu fratura exposta em uma das pernas, entre outros ferimentos. A motorista do carro não ficou ferida. As causa da batida serão apuradas.