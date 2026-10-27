Mulher esconde drogas no guarda-roupa e acaba presa em Arapongas

A ação ocorreu no Conjunto Araucária, na tarde desta terça-feira (27), após uma denúncia anônima

Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (27), em Arapongas (PR). A prisão ocorreu por volta das 16h30, em uma residência localizada na região do Conjunto Araucária.

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A Polícia Militar chegou até o endereço após receber uma denúncia anônima que apontava a venda de entorpecentes no local. Ao perceber a aproximação da viatura, a suspeita jogou um pequeno objeto no chão e tentou correr para se abrigar na garagem do imóvel.

Os policiais realizaram a abordagem na área da garagem e verificaram que o item dispensado por ela continha três porções de cocaína. Ao ser questionada, a mulher admitiu que guardava o restante das drogas dentro de uma caixa de papelão, escondida em seu guarda-roupa.

Durante as buscas no cômodo, a equipe localizou mais 36 porções de cocaína (totalizando cerca de 27 gramas) e duas porções de maconha (11 gramas). Além das drogas, foram apreendidos uma balança de precisão, R$ 115 em dinheiro trocado e dois aparelhos celulares.

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A mulher foi detida e encaminhada, junto com todo o material apreendido, para a delegacia da Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado e segue para investigação.