Mulher engasga com pedaço de torresmo em Arapongas

Uma mulher de 41 anos engasgou nesta quarta-feira (9) com um pedaço de torresmo e foi salva após intervenção de policiais militares em Arapongas (PR).

A ocorrência foi registrada no bairro São Bento por volta das 21h30. O filho da moradora acionou a PM via 190.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher com as mãos no pescoço, com o rosto vermelho, lábios roxos e em visível estado de choque, com sinais de asfixia.

Os policiais realizaram a Manobra de Heimlich e conseguiram desobstruir as vias aéreas da moradora, que voltou a respirar normalmente.

Os policiais chamaram o Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a mulher para observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

Como fazer a Manobra de Heimlich

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

