Mulher encontrada morta em Arapongas é identificada

Não foi possível apurar a causa da morte no local

A mulher que foi encontrada morta dentro da própria residência em Arapongas, na noite desta segunda-feira, 25, foi identificada como Elaine Alvarenga de Barros, de 36 anos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado até a Rua Tiê de Topete, no Conjunto Padre Chico, por volta das 19h30, mas nada puderam fazer, já que a mulher estava em óbito. Não foi possível apurar a causa da morte no local.

Segundo o Samu, havia sangue na boca da vítima, sem que fosse possível saber a origem, por essa razão, uma equipe do Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foram acionados para recolher o cadáver.

O corpo da mulher passa por exame de necropsia nesta terça-feira, 26, para saber a real causa da morte.

