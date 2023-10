Mulher em moto esportiva fica ferida após acidente na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Uma motociclista ficou ferida no final da manhã desta sexta-feira (20) após acidente de trânsito na BR-369 em Arapongas (PR). Ela colidiu contra um veículo em frente à empresa Simbal e foi hospitalizada com suspeita de fratura no braço.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atendeu a vítima, de aproximadamente 50 anos, que foi encaminhada para Hospital Norte do Paraná (Honpar).

A motociclista bateu violentamente no para-brisa do veículo, um modelo sedan da Fiat. Ela pilotava uma moto esportiva e foi levada para o hospital consciente e orientada, segundo informações dos socorristas.

O motorista do carro não sofreu ferimentos.

