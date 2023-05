Mulher é vítima de violência e cárcere privado, em Arapongas

Da Redação

A polícia localizou o agressor e o encaminhou até a delegacia

Uma mulher, vítima de violência doméstica, acionou a Polícia Militar (PM) de Arapongas, na tarde deste domingo, 14, depois de conseguir fugir de casa, onde o marido a mantinha em cárcere privado. O homem foi localizado e encaminhado até a delegacia da cidade.

Segundo o boletim de ocorrências, uma equipe da PM foi acionada via 190 para ir até o local, na tarde deste domingo, onde a solicitante relatou que foi mantida em cárcere privado pelo seu marido, que teria sido agredida fisicamente, ameaçada de morte, amarrada com uma cinta e deixada debaixo do chuveiro do banheiro.

Ela contou que conseguiu se desvencilhar das amarras, e fugir para a residência de sua mãe. A mulher relatou ainda que no dia anterior, teria sido abusada sexualmente pelo marido, e que frequentemente sofre violência física e psicológica.

A polícia localizou o agressor e o encaminhou até a delegacia de Arapongas para as devidas providências.

