Mulher é reanimada após sofrer parada cardíaca em acidente com patinete elétrico em Arapongas

Uma mulher de aproximadamente 30 anos foi reanimada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um acidente entre um patinete elétrico e um carro na manhã desta segunda-feira (22), em Arapongas.

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O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Chororó-Preto e Galo-Campina. Conforme informações do socorrista, a vítima conduzia um patinete elétrico quando colidiu contra a lateral de um Ford Ka.

Um profissional do Samu que estava de folga passava pela região e encontrou a mulher caída na via pública, já sem sinais vitais. Ele iniciou imediatamente as manobras de reanimação até a chegada das equipes de suporte avançado.

Com o auxílio de equipamentos especializados, os socorristas conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória. A paciente foi entubada ainda no local e encaminhada em estado grave ao Hospital Norte Paranaense (Honpar).

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A vítima apresentava escoriações pelo corpo e ferimentos mais graves na região da cabeça. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os levantamentos que deverão apontar as circunstâncias do acidente.

O estado de saúde da mulher não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.