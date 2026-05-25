Mulher é presa suspeita de vender crack em ciclovia

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste domingo (24), em Arapongas. A ocorrência foi registrada na ciclovia paralela à Rua Rouxinol, na Vila Industrial, nas proximidades da UPA 24h Alberto Esper Kallas.

- LEIA MAIS: Arapongas tem aposta premiada na Lotofácil; veja resultado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Guarda Municipal (GM), a equipe recebeu denúncias informando que uma mulher magra, alta, de cabelo curto e preto estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram a suspeita escondida em meio a um arbusto às margens da ciclovia. Com apoio de uma equipe feminina da GM, os guardas realizaram a revista pessoal e encontraram uma pedra pequena de substância análoga ao crack escondida na boca da suspeita. No sutiã dela, os agentes localizaram outras duas pedras da droga, totalizando aproximadamente 6,3 gramas de crack.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher relatou espontaneamente aos agentes que estava vendendo entorpecentes no local. Com ela também foram apreendidos R$ 34 em dinheiro trocado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 5ª Central Regional de Flagrantes de Arapongas.