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Mulher é presa suspeita de vender crack em ciclovia

Abordagem ocorreu próximo à UPA 24h; GM encontrou pedras de crack escondidas na boca e no sutiã da suspeita

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 08:35:29 Editado em 25.05.2026, 09:35:16
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Mulher é presa suspeita de vender crack em ciclovia
Autor Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste domingo (24), em Arapongas. A ocorrência foi registrada na ciclovia paralela à Rua Rouxinol, na Vila Industrial, nas proximidades da UPA 24h Alberto Esper Kallas.

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De acordo com a Guarda Municipal (GM), a equipe recebeu denúncias informando que uma mulher magra, alta, de cabelo curto e preto estaria comercializando entorpecentes no local.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram a suspeita escondida em meio a um arbusto às margens da ciclovia. Com apoio de uma equipe feminina da GM, os guardas realizaram a revista pessoal e encontraram uma pedra pequena de substância análoga ao crack escondida na boca da suspeita. No sutiã dela, os agentes localizaram outras duas pedras da droga, totalizando aproximadamente 6,3 gramas de crack.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher relatou espontaneamente aos agentes que estava vendendo entorpecentes no local. Com ela também foram apreendidos R$ 34 em dinheiro trocado.

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Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 5ª Central Regional de Flagrantes de Arapongas.

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ARAPONGAS crack GUARDA MUNICIPAL Prisão trafico de drogas upa 24h
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