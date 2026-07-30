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TRÁFICO

Mulher é presa pela polícia com drogas prontas para venda em Arapongas

Suspeita escondia porções de maconha e haxixe na mochila, além de dinheiro trocado

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 08:07:56 Editado em 30.07.2026, 08:07:51
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Mulher é presa pela polícia com drogas prontas para venda em Arapongas
Autor Drogas e dinheiro foram apreendidos pela PMPR - Foto: PM/Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na quarta-feira (29) por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Casa Branca, em Arapongas. A prisão ocorreu por volta das 10h, na Rua Maitaca de Cara Azul, após a Polícia Militar desconfiar do comportamento de duas pedestres em uma via de pouco movimento.

-LEIA MAIS: Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas

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Durante a abordagem policial, a equipe encontrou entorpecentes escondidos dentro da mochila de uma das mulheres. Foram apreendidos sete gramas de maconha divididos em quatro embalagens plásticas e cerca de quatro gramas de haxixe, separados em seis partes dentro de um potinho de silicone.

Além das drogas, os policiais localizaram R$ 290,00 em notas trocadas e uma pequena tesoura dobrável, ferramenta frequentemente utilizada para cortar e preparar as substâncias.

Ao ser questionada, a mulher afirmou que os entorpecentes eram apenas para consumo próprio. No entanto, a forma como as drogas estavam separadas e prontas para a venda, somada ao dinheiro trocado e ao material de corte, levaram a polícia a registrar o caso como tráfico de drogas.

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A suspeita não reagiu à prisão, dispensando o uso de algemas, e colaborou com os policiais durante toda a ação. Ela foi encaminhada, junto com o material apreendido, para a central de flagrantes da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.

A segunda jovem abordada não portava nada de irregular e afirmou não saber que a colega carregava as drogas. Após receber orientações da equipe policial, ela foi liberada ainda no local da abordagem.

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