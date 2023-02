Mulher é presa e mais de 7 Kg de maconha são apreendidos em Arapongas

Da Redação

Toda droga em uma casa localizada no Conjunto Ulisses Guimarães

A Polícia Militar (PM) de Arapongas apreendeu mais de 7Kg de maconha e uma mulher foi presa. A suspeita estaria guardando toda a droga em uma casa localizada no Conjunto Ulisses Guimarães, na tarde desta segunda-feira (20).

A PM repassou que a equipe do Serviço Reservado recebeu denúncias de que uma mulher estava guardando tabletes de maconha na casa dela, na Rua Becuá, que a droga seria de um homem que já alvo de uma operação de combate ao tráfico.

As equipes da Rotam e do Serviço Reservado foram até o endereço e abordagem a moradora. Durante buscas pela casa, os policias encontraram a mochila e dentro os tabletes de maconha. No total foram apreendidos 7,296 kg do entorpecente.

Ela alegou que não sabia que a droga estava na casa dela e disse que provavelmente uma miga teria escondido a maconha na residência. Uma criança, menor de idade, também estava no local e foi deixada sob os cuidados de um familiar.

A mulher foi levada para a delegacia.









