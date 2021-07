Da Redação

Mulher é presa com mercadorias furtadas de loja de presentes

A Guarda Municipal de Arapongas recuperou nesta terça-feira (20), diversas mercadorias furtadas de uma loja de presentes localizada na Avenida Arapongas, com a Rua Drongo.

A equipe foi acionada pela funcionária da loja, que informou que uma mulher havia entrado no local, acompanhada de uma criança e que nesta terça, teria visto a mesma pessoa entrando em outro estabelecimento na área central.

Diante do relato da solicitante, a mulher, de 27 anos, acompanhada do filho, de 7 anos, foi encontrada e abordada. De acordo com a GM, ela estava com duas sacolas grandes, com vários objetos, e ao ser questionada, demonstrou nervosismo, sem saber explicar sobre a origem exata dos objetos.

Durante a abordagem, conforme a equipe, uma vizinha da mulher chegou e levou seu filho para os cuidados do pai. Prosseguindo a abordagem, a GM verificou os produtos e uma bolsa preta da marca Gucci, que foram reconhecidas pela solicitante, porém, já estavam sem etiquetas. No entanto, a mulher, conforme a GM, confessou ter furtado as mercadorias.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão à mulher, que foi levada para a 22ª SDP.