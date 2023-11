Mulher é presa com mais de 150 porções de cocaína em Arapongas

A equipe de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, durante a Operação Saturação, prendeu uma mulher e aprendeu um adolescente por tráfico de drogas na Rua Furriel Vermelho, no conjunto Flamingos. O caso foi registrado nesta sexta-feira (24).

continua após publicidade

Conforme a equipe, ao passar por um local conhecido por ser ponto de venda de drogas, onde já ocorreram algumas prisões, os agentes visualizaram o adolescente que, ao perceber a presença da GM, tentou esconder algo no bolso. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma embalagem plástica contendo cocaína, pesando aproximadamente 1 grama.

O abordado afirmou que havia acabado de pegar a droga com uma mulher. Neste momento, a suspeita saiu da casa, e a equipe perguntou quem morava ali e se havia mais alguém na residência. A jovem, visivelmente nervosa, disse estar morando há pouco tempo e estar sozinha, negando inicialmente a existência de algo ilícito com ela ou na casa. Ela autorizou a equipe a fazer uma breve busca na sala onde estava.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem com esquizofrenia persegue e agride mulher com corda, diz PM

Conforme o boletim de ocorrência, foi solicitada a presença de uma guarda municipal feminina para realizar a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com a mulher. Em seguida, a equipe acessou a casa e encontrou, sobre um armário, uma quantia de R$ 1.157,00 em notas diversas, com uma folha de papel contendo anotações relacionadas ao tráfico. Quando questionada sobre a origem do dinheiro, considerando que havia afirmado não estar trabalhando, ela informou que era proveniente da venda de entorpecentes.

Ainda na sala, foram encontradas 04 porções de cocaína, juntamente com 03 invólucros grandes em bexigas, que continham em seu interior 150 invólucros plásticos contendo cocaína, totalizando 154 porções com peso aproximado de 60 gramas. A mulher foi presa e conduzida, juntamente com as drogas, para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News