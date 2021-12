Da Redação

Mulher é presa com drogas e veículo adulterado em Arapongas

Uma mulher foi presa pelo Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal de Arapongas (GM) nesta quarta-feira (01), depois de ser flagrada com drogas e veículo adulterado.

Durante patrulhamento no Jardim Primavera, a equipe viu a mulher pilotando uma moto, em atitude suspeita. Ela foi abordada e dentro da sua bolsa foram encontradas 04 pedras de crack, pesando 1,5 gramas e 01 pacote transparente contendo maconha, pesando 28,8 gramas, juntamente com 3.600,00 reais. Uma GM feminina foi acionada para realizar a revista pessoal.

Ainda durante a abordagem a suspeita contou à equipe que ela e seu companheiro estariam com motos furtadas na residência onde moram, em Sabáudia. Ao chegar no endereço, o companheiro dela, ao ver a equipe policial, abandonou a motocicleta que pilotava na rua e fugiu a pé, dispensando uma sacola em um terreno baldio.

Dentro da sacola haviam vários documentos pessoais dele, documentos de veículos, várias chaves mixas, 01 lata de spray preto, papéis com marca de tinta preta, cabo de aço e lacres de placas de veículos.

No interior da residência havia uma motocicleta CG 150 Fan sem placas, com numeração de motor e chassi remarcados e no quarto do casal foram encontrados diversos objetos para remarcar veículos e várias peças de motocicletas com origem duvidosa.

A mulher recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico, receptação e adulteração e foi encaminhada para a delegacia de Arapongas.