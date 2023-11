Mulher é presa após ameaçar mãe idosa com espingarda em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um casal de idosos foi ameaçado pela própria filha com uma espingarda, durante a madrugada da última terça-feira (28) em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência na Colônia Esperança.

Conforme a Polícia Militar (PM), as vítimas, que são mãe e padrasto da mulher, afirmaram que a suspeita teria ido até a casa dos idosos durante a madrugada sob efeito de drogas e tentou invadir a residência, ameaçando o casal de morte. Os idosos, teriam se trancado na casa e tentaram fazer contato com a PM, mas devido o sinal de comunicação ser ruim, não conseguiram.

A mulher teria ido emborra, mas retornou horas depois com uma espingarda, afirmando que iria matar a mãe e o padrasto, segundo a PM. Nesse momento, os policiais conseguiram fazer visualizar a suspeita e realizaram abordagem nela. De acordo com os agentes, foi constatado que a mulher possui diversas passagens criminais. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Arapongas.

