Mulher é levada para hospital após acidente no Conjunto Centauro; veja

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (14) em um cruzamento entre as ruas Tororó e Chororó Negro, no Conjunto Centauro, em Arapongas, norte do Paraná. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações, houve uma colisão entre os veículos Fiat Argo e HB20. Uma ocupante desse segundo veículo, de idade não divulgada, ficou ferida por conta do acidente e precisou ser encaminhada para um hospital da cidade.

A batida entre os automóveis aconteceu após o Fiat Argo atingir a lateral do HB20, que parou somente após capotar duas vezes, subir em uma calçada e bater em um poste de energia.

As outras pessoas envolvidas no acidente negaram atendimento médico.

O circuito de monitoramento de uma residência flagrou o momento em que a batida. Assista:

