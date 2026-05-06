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Mulher é flagrada com droga e presa em Arapongas

Equipe da Romu encontrou porções de cocaína e indícios de tráfico na modalidade delivery

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 09:00:13 Editado em 06.05.2026, 09:15:37
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Mulher é flagrada com droga e presa em Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (5), em Arapongas, no norte do Paraná. A abordagem foi realizada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) durante patrulhamento na região do Parque dos Pássaros.

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De acordo com a Guarda Municipal, os agentes visualizaram um veículo Honda Fit ocupado por um casal. Ao notar a presença da viatura, a passageira arremessou um objeto pela janela, o que motivou a abordagem.

Durante a verificação no local indicado, os guardas encontraram uma porção de substância análoga à cocaína. Na sequência, foi realizada busca pessoal na mulher, com apoio de uma agente feminina, quando outras porções da mesma droga foram localizadas.

Segundo a equipe, a suspeita apresentou comportamento nervoso e versões contraditórias sobre seu deslocamento. Ela também portava dois aparelhos celulares, sendo que não soube informar a procedência de um deles.

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Com o motorista, nada de ilícito foi encontrado, apenas dinheiro em espécie e um telefone celular. Ainda assim, ele foi encaminhado junto com a mulher para a delegacia.

De acordo com a Romu, os indícios apontam para tráfico de drogas na modalidade “delivery”, considerando a forma de acondicionamento da substância, o comportamento da suspeita e as circunstâncias da abordagem.

A equipe realizou diligências em um endereço indicado pelos envolvidos e também na residência de um deles, porém nenhum outro material ilícito foi localizado.

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O casal foi encaminhado à 5ª Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da autoridade policial.

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ARAPONGAS cocaína GUARDA MUNICIPAL Operação Romu prisão em flagrante trafico de drogas
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