Mulher é esfaqueada diversas vezes pelo ex em Arapongas

O crime aconteceu na madrugada deste domingo

Uma mulher sofreu ferimentos graves após ser esfaqueada em Arapongas, norte do Paraná. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido. A vítima foi atingida por diversos golpes, sendo amparada pela irmã e vizinha até a chegada do socorro. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 3h20 deste domingo (26).

Quando a equipe chegou, a mulher estava caída no chão, com muito sangue ao redor. A irmã e a vizinha estavam com uma toalha, estancando o ferimento no abdômen.

A polícia descobriu que a mulher havia se separado há aproximadamente 10 dias. A vizinha contou que acordou após a mulher gritar por socorro e encontrou ela já ferida.

Pessoas que vivem na mesma rua, no Bairro Colúmbia, também acordaram. Testemunhas contaram para a PM, que o ex dela estava no endereço, que ouviram a mulher gritando para ele parar. O homem, que segurava algo na mão, saiu correndo, entrou em um carro Fox preto e fugiu. Logo depois, a mulher caiu na calçada.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram a vítima que sofreu diversos ferimentos na região do abdômen, braço e perna do lado esquerdo do corpo. A mulher foi levada para o Honpar.

O autor do crime ainda não foi encontrado. O caso é investigado.

