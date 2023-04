Mulher é detida pela GM de Arapongas depois de furto em tabacaria

Da Redação

A suspeita estava dentro da loja

Uma mulher foi detida pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas depois de ter sido flagrada furtando produtos em uma tabacaria localizada na Avenida Araras, região central da cidade.

Segundo o relatório da GM, a equipe foi acionada pela proprietária de uma tabacaria, que mostrou imagens das câmeras de segurança de um furto que ocorreu no interior da loja. A suspeita estava dentro da loja, pois havia retornado alguns minutos após o furto.

A equipe mostrou as imagens para a suspeita no monitor, mas ela não assumia a autoria do delito. A mulher ainda tentou por algumas vezes pagar o valor de R$ 160,00 dos dois objetos que haviam sido furtados, mas não conseguiu pois não lembrava a senha dos cartões que portava.

Minutos depois, ela confirmou o furto de dois cigarros eletrônicos e os entregou à equipe. Diante dos fatos e também do desejo de representação criminal da proprietária do estabelecimento, foi dada voz de prisão para a autora do furto e conduzida até a delegacia de Arapongas para providências.

