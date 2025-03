Mulher é assaltada e passa mal após crime em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Uma mulher foi assaltada na noite deste sábado (22) na Rua Petrel, no centro de Arapongas. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tentou pedir um veículo por aplicativo após sair da casa de uma amiga no Conjunto Palmares, mas não conseguiu devido a dificuldades no sistema. Ao seguir a pé pela Rua Rouxinol em direção à área central, continuou tentando chamar um carro, sem sucesso.

📰 LEIA MAIS: Veículo roubado é encontrado incendiado em Mauá da Serra



continua após publicidade

Ao chegar à Rua Petrel, próximo a um carrinho de lanches, foi abordada por um homem que desceu da garupa de uma motocicleta. Vestindo roupas escuras e capuz, o suspeito exigiu a bolsa da vítima. Diante da recusa, ele rasgou sua roupa e tomou o objeto à força antes de fugir com o comparsa.

A vítima foi levada para casa pela equipe policial, mas apresentou uma crise de ansiedade durante o trajeto, relatando dificuldades para respirar. Os policiais a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e medicação. Após estabilização, foi deixada sob os cuidados da mãe em sua residência.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



Siga o TNOnline no Google News