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Mulher é ameaçada com facão e agressor foge para mata em Arapongas

Suspeito teria ingerido álcool e ameaçado a companheira de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 09:33:42 Editado em 04.05.2026, 09:33:39
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Mulher é ameaçada com facão e agressor foge para mata em Arapongas
Autor Foto: Reprodução

Uma mulher foi ameaçada de morte pelo companheiro na manhã deste domingo (3), em Arapongas, no norte do Paraná. O caso foi registrado no bairro Tropical.

- LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Arapongas

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que a vítima estaria sendo ameaçada pelo companheiro dentro da residência. No local, a mulher relatou que o homem, após ingerir bebida alcoólica, passou a ameaçá-la de morte utilizando um facão.

Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito fugiu do imóvel e se escondeu em uma área de mata próxima. Os policiais realizaram patrulhamento e cerco na região, mas o agressor não foi localizado até o momento.

A vítima recebeu orientações da equipe e foi instruída a acionar a polícia novamente, por meio do 190, caso o homem retorne ao local.

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O caso deve ser acompanhado pelas autoridades competentes.

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