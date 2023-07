Mulher é ameaçada após pedir para marido abaixar som alto; entenda

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada na Vila Sampaio, na tarde deste domingo (23), para atender um caso em que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo marido, após ter pedido para que ele abaixasse o som alto. A vítima chamou as autoridades na casa da mãe, para onde fugiu com a intenção de se esconder do companheiro.

De acordo com relato da mulher, o marido estaria consumindo bebidas alcoólicas desde o período da manhã e ouvindo músicas em som muito alto. Por volta das 13 horas, ela pediu para que ele diminuísse o volume para não incomodar os vizinhos. O homem se revoltou e começou a xingar a vítima e afirmar que ela "teria câncer".

A mulher contou ainda que o marido teria quebrado seu aparelho celular. Quando ele percebeu que ela estaria pedindo ajuda para a mãe, o suspeito pegou uma faca e começou ameaçá-la. A mãe da vítima chegou na residência e conseguiu levar a filha para a própria casa, onde chamaram a PM.

As autoridades constataram que a mulher não possuía nenhuma lesão aparente. Conforme o boletim de ocorrência, há uma outra situação envolvendo o casal, quando ela foi vítima de violência doméstica após tentarem reatar o relacionamento.

