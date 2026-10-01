Mulher é agredida por vizinha após discussão em Arapongas

Uma briga entre vizinhas terminou em agressão física na manhã da última quarta-feira (30), em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar a confusão em uma residência localizada no Residencial Araucária.

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De acordo com as informações apuradas no local, a vítima e a vizinha, que moram em casas que dividem o mesmo terreno, tiveram um desentendimento. A discussão rapidamente escalou para graves ofensas e humilhações, culminando em violência física.

A moradora foi agredida e ficou com hematomas nas pernas. Logo após o ataque, a agressora fugiu e não estava mais no endereço quando a equipe de segurança chegou. A mulher agredida foi acolhida pelos policiais e recebeu todas as orientações sobre os passos necessários para registrar a queixa formalmente e buscar as medidas legais cabíveis contra a agressora.