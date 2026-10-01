Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
RESIDENCIAL ARAUCÁRIA

Mulher é agredida por vizinha após discussão em Arapongas

Vítima sofreu xingamentos e ficou com hematomas nas pernas; suspeita fugiu do local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é agredida por vizinha após discussão em Arapongas
Autor Mulher foi agredida em Arapongas - Foto: Imagem ilustrativa

Uma briga entre vizinhas terminou em agressão física na manhã da última quarta-feira (30), em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada para verificar a confusão em uma residência localizada no Residencial Araucária.

-LEIA MAIS: Queda de moto deixa duas mulheres feridas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima e a vizinha, que moram em casas que dividem o mesmo terreno, tiveram um desentendimento. A discussão rapidamente escalou para graves ofensas e humilhações, culminando em violência física.

A moradora foi agredida e ficou com hematomas nas pernas. Logo após o ataque, a agressora fugiu e não estava mais no endereço quando a equipe de segurança chegou. A mulher agredida foi acolhida pelos policiais e recebeu todas as orientações sobre os passos necessários para registrar a queixa formalmente e buscar as medidas legais cabíveis contra a agressora.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO ARAPONGAS discussão POLICIA MILITAR violência vizinhança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV