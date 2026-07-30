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SABÁUDIA

Mulher é agredida por companheiro na frente dos filhos de 6 e 8 anos

Suspeito chegou bêbado em casa, cometeu as agressões e fugiu antes da PM chegar

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:16:40 Editado em 30.07.2026, 09:16:35
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Mulher é agredida por companheiro na frente dos filhos de 6 e 8 anos
Autor Foto: Ulrike Mai por Pixabay

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo próprio companheiro na noite desta quarta-feira (29), no Conjunto Habitacional Primavera, em Sabáudia. A violência aconteceu dentro da residência do casal e foi presenciada pelos filhos pequenos da vítima, de 6 e 8 anos.

- LEIA MAIS: Mulher é agredida pelo próprio filho e acaba no hospital em Sabáudia

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De acordo com o relato da mulher aos policiais, o homem chegou do trabalho embriagado e deu início a uma discussão. Durante o desentendimento, ele passou a agredi-la fisicamente com socos na boca e arranhões no pescoço. Logo após o crime, o agressor fugiu do local.

A Polícia Militar fez buscas pela região para tentar localizar o homem, mas ele não foi encontrado. Segundo os registros policiais, essa não é a primeira vez que o suspeito agride a companheira, e o histórico de brigas e violência no imóvel é frequente.

Uma equipe de socorristas foi acionada para prestar atendimento médico e encaminhou a vítima ao pronto atendimento local. A mulher recebeu orientações sobre os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e sobre como solicitar medidas de proteção. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

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´polícia AGRESSÃO Direitos da Mulher lei maria da penha Sabáudia violência domestica
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