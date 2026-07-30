Mulher é agredida pelo próprio filho e acaba no hospital em Sabáudia

Suspeito estava alterado por uso de drogas, agrediu a vítima com um soco e ainda reagiu à abordagem policial

Uma mulher precisou de atendimento médico no Hospital Municipal de Sabáudia na noite desta quarta-feira (29), após ser agredida pelo próprio filho dentro de casa, no Centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada pelos funcionários da unidade de saúde assim que a vítima deu entrada com um ferimento no rosto.

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Segundo o relato da mãe aos policiais, o filho chegou à residência demonstrando agressividade e desorientação devido ao uso de drogas. Ao ser questionado por ela, o homem reagiu com violência e desferiu um soco na região da sobrancelha da vítima, provocando um corte.

Com a informação de que o agressor continuava no imóvel, a equipe policial foi até o endereço. Ao entrarem na casa, os agentes encontraram o suspeito segurando chaves com pontas afiadas. Ele recusou as ordens de abordagem e avançou contra os policiais com socos e chutes.

Diante da reação violenta, a equipe precisou conter e algemar o homem. Ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.