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Mulher é agredida pelo noivo após retornarem de lanchonete

Vítima relatou à polícia que o casal estava em harmonia, mas uma briga ao chegarem em casa terminou em tapas no rosto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida pelo noivo após retornarem de lanchonete
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência - Foto: Cindy Santos

Uma mulher foi agredida pelo noivo na madrugada deste domingo (18), após o casal retornar de uma lanchonete em Arapongas, no Paraná. O caso de violência doméstica e lesão corporal ocorreu na residência da vítima e foi registrado pela Polícia Militar (PM).

- LEIA MAIS: Homem é preso após enforcar e ameaçar ex-mulher com faca em Cambira

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado à 1h37, a vítima acionou a Polícia Militar e relatou ter levado tapas no rosto, desferidos pelo seu noivo. As agressões causaram lesões na boca e na testa da mulher. Ela explicou aos policiais que ambos estavam em um estabelecimento em clima de harmonia, mas uma discussão teve início assim que chegaram à casa dela, culminando na violência física.

Após as agressões, o autor do crime fugiu do local. A vítima recusou atendimento médico no momento da ocorrência, mas foi orientada pela equipe policial a procurar ajuda médica posteriormente, bem como a comparecer à Delegacia da Mulher para dar andamento ao caso.

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ARAPONGAS doença social NOIVO segurança feminina violência
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