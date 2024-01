Mulher é agredida pelo marido, mas acaba presa por desacato à PM

Um casal foi preso pela Polícia Militar (PM) no início da noite deste domingo (7) no bairro Jardim Interlagos, em Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência teve início quando vizinhos acionaram a polícia após ouvirem a mulher gritar por socorro, e o filho dela chorar desesperadamente também pedindo ajuda. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava sendo agredida pelo marido.

Quando os militares chegaram na residência da família, encontraram o portão aberto e uma criança chorando. O pequeno apontou para a sala da casa, dizendo aos PMs que a mãe precisava de ajuda. Os agentes localizaram o casal e deram voz de abordagem. Ambos estavam com arranhões e escoriações no corpo.

Ainda conforme boletim de ocorrência, os policiais mandaram que o homem colocasse as mãos na cabeça para que fosse realizada uma busca pessoal. No entanto, neste momento, a mulher teria começado a agir de forma descontrolada, dizendo que ninguém prenderia o marido dela. Segundo os militares, a mulher tentava impedir a abordagem e ficava tentando abraçar o companheiro.

Diante da situação, a mulher passou a ser autora dos crimes de desacato, resistência e lesão corporal e recebeu voz de prisão. O marido dela também foi preso. Ambos foram algemados, levados para uma UPA 24 horas da cidade e, na sequência, encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial para as devidas providências.

No boletim de ocorrência não há informações sobre o que aconteceu com a criança.

