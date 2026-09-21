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VIOLÊNCIA

Mulher é agredida com socos após discussão em Arapongas

Caso de violência doméstica terminou na central de flagrantes após intervenção policial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida com socos após discussão em Arapongas
Autor A confusão começou após um desentendimento - Foto: Pablo Valadares - Agência Senado

Uma briga entre um casal terminou em agressão física e mobilizou a Polícia Militar na manhã do último domingo (20), no bairro Vila Nova, em Arapongas. A vítima relatou aos policiais ter sido atingida por socos no rosto e no pescoço dados pelo próprio companheiro.

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Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou após um desentendimento. O homem alegou que tentou apenas se defender, afirmando que a mulher teria pegado um pedaço de ferro para atacá-lo assim que ele anunciou que iria embora para a casa da mãe.

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Diante do conflito e das lesões registradas, a equipe policial encaminhou os dois envolvidos para a Central Regional de Flagrantes para os procedimentos legais.

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