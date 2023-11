Mulher é agredida com golpes de tesoura por companheiro em Arapongas

Uma mulher ficou com vários hematomas pelo corpo após ser agredida com golpes de tesoura pelo companheiro na tarde desta terça-feira (31) em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência no Jardim Columbia.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram no local, encontraram a vítimas com lesões nos membros superiores e inferiores. A mulher ainda teria afirmado que é agredida diariamente pelo companheiro.

A vítima também relatou que além de sofrer as agressões, foi ameaçada de morte. Depois, o homem pegou uma tesoura e desferiu diversos golpes contra o seu corpo. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), tanto o homem quanto a mulher, foram encaminhados para a delegacia da cidade.

