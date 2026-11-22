Agressor fez ameaças de morte e fugiu após o crime; vítima precisou ser levada a uma unidade de saúde

Uma mulher precisou de atendimento médico no final da tarde de sábado (21) após ser vítima de violência doméstica no Jardim Caravelle, em Arapongas. Ela foi ferida e ameaçada de morte pelo próprio companheiro dentro da residência onde vivem.

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De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou em casa com o comportamento alterado. O casal começou a discutir e, durante a briga, o agressor usou um cabo de vassoura para bater no rosto da vítima, provocando um hematoma.

Antes de fugir, o homem ainda ameaçou matar a companheira caso ela procurasse as autoridades. Aos agentes, a mulher relatou a suspeita de que ele tenha se escondido na casa dos pais. O agressor não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

Devido aos machucados evidentes na face, a equipe policial prestou apoio à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, onde recebeu cuidados médicos.

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A mulher foi orientada sobre seus direitos e sobre os trâmites para solicitar uma medida protetiva de urgência, que obriga o agressor a manter distância. O caso foi registrado e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial do município, que ficará responsável pelas investigações.