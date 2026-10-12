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Mulher é agredida após recusar Pix para companheiro comprar drogas

Suspeito resistiu à prisão e atacou policiais durante o atendimento da ocorrência no Loteamento Metropolitam

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher é agredida após recusar Pix para companheiro comprar drogas
Autor Caso foi registrado em Arapongas - Foto: Agência Brasil

Uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro na manhã desta segunda-feira (12), em Arapongas, após se recusar a transferir dinheiro para que ele comprasse entorpecentes. O caso de violência doméstica aconteceu em uma residência no Loteamento Metropolitam e foi interrompido graças a vizinhos, que ouviram a briga e acionaram a Polícia Militar.

-LEIA MAIS: Socorrista recebe alta 9 dias após acidente em Apucarana: 'Estou vivo por um milagre'

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De acordo com os relatos repassados à polícia, as discussões entre o casal são frequentes e motivadas pelo vício do homem. A confusão desta segunda começou quando o suspeito tentou pegar o celular da vítima à força para fazer um Pix. Diante da negativa, ele partiu para cima da mulher, agarrando-a pelo pescoço, rasgando suas roupas e causando diversos ferimentos. Para se proteger, a vítima precisou se defender com mordidas e arranhões. Ela também relatou sofrer controle financeiro constante por parte do agressor.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o homem extremamente descontrolado. Ele se recusou a acatar as ordens dos policiais e partiu para a agressão, desferindo socos e empurrões contra a equipe, conforme a PM. Para conter o ataque e garantir a segurança de todos, os agentes precisaram usar força moderada e algemar o agressor.

Após a situação ser controlada, o homem e a mulher foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para avaliação médica dos ferimentos. Na sequência, ambos foram encaminhados à delegacia para que o caso fosse registrado e as medidas legais cabíveis fossem aplicadas pelo delegado de plantão.

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´polícia AGRESSÃO ARAPONGAS Direitos das Mulheres drogas violência domestica
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