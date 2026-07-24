Mulher é agredida após descobrir traição do marido em Arapongas

Uma mulher precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravelle, em Arapongas, na manhã de quinta-feira (23), após ter sido vítima de violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada pelos próprios plantonistas da unidade de saúde, que desconfiaram da gravidade dos ferimentos da paciente.

O crime ocorreu na última segunda-feira (20), na residência onde o casal morava. De acordo com o relato da vítima aos policiais, as agressões começaram durante uma discussão motivada pela descoberta de uma infidelidade no celular do companheiro. Após ser confrontado, o homem atacou a mulher violentamente, desferindo socos em seus braços e chutes em suas pernas.

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Abalada, a vítima explicou que só reuniu coragem para procurar ajuda médica três dias após o episódio, pois não suportava mais as fortes dores pelo corpo. Durante o atendimento, foram constatados diversos hematomas nas pernas, no abdômen e no braço direito, além de marcas e escoriações na região do pescoço.

Ainda segundo a mulher, logo após o espancamento, ela ordenou que o agressor saísse da residência. Ele deixou o local imediatamente e, desde então, não entrou mais em contato e está com o paradeiro desconhecido.

A equipe policial orientou a vítima sobre os seus direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Ela foi instruída a comparecer à Delegacia da Mulher assim que finalizasse o atendimento médico na UPA para registrar o caso formalmente e solicitar uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.