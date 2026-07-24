Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida após descobrir traição do marido em Arapongas

Vítima sofreu socos e chutes, procurou atendimento médico dias depois devido às dores e foi orientada a pedir medida protetiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 07:29:38 Editado em 24.07.2026, 07:29:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher é agredida após descobrir traição do marido em Arapongas
Autor Imagem ilustrativa - Foto: Pixabay

Uma mulher precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravelle, em Arapongas, na manhã de quinta-feira (23), após ter sido vítima de violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada pelos próprios plantonistas da unidade de saúde, que desconfiaram da gravidade dos ferimentos da paciente.

O crime ocorreu na última segunda-feira (20), na residência onde o casal morava. De acordo com o relato da vítima aos policiais, as agressões começaram durante uma discussão motivada pela descoberta de uma infidelidade no celular do companheiro. Após ser confrontado, o homem atacou a mulher violentamente, desferindo socos em seus braços e chutes em suas pernas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Abalada, a vítima explicou que só reuniu coragem para procurar ajuda médica três dias após o episódio, pois não suportava mais as fortes dores pelo corpo. Durante o atendimento, foram constatados diversos hematomas nas pernas, no abdômen e no braço direito, além de marcas e escoriações na região do pescoço.

Ainda segundo a mulher, logo após o espancamento, ela ordenou que o agressor saísse da residência. Ele deixou o local imediatamente e, desde então, não entrou mais em contato e está com o paradeiro desconhecido.

A equipe policial orientou a vítima sobre os seus direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Ela foi instruída a comparecer à Delegacia da Mulher assim que finalizasse o atendimento médico na UPA para registrar o caso formalmente e solicitar uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Atendimento Médico lei maria da penha MEDIDA PROTETIVA UPA Jardim Caravelle violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV